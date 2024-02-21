Jodie Foster'dan "True Detective" itirafı: Neredeyse boğuluyordum

"DALGICIN GELİP BENİ KURTARMASI GEREKİYORDU"

Ardından sözlerine "Yüzeydeki küçük bir alan dışında her şey kapalıydı, bu yüzden yukarıya çıkış yolunu bulamadım. Üzerimde ağırlık olduğu için denesem bile yapamazdım. Çekimi kestiklerinde, bir serbest dalgıcın gelip beni kurtarması ve yüzeye çıkarması gerekiyordu çünkü bulamıyordum. Panik yaratan bir deneyimdi" diye devam etti.