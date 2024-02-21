Jodie Foster'dan "True Detective" itirafı: Neredeyse boğuluyordum

True Detective serisi son olarak 4. sezonu Night Country ile ekranlara geldi. Dizide Alaskalı Dedektif Liz Danvers'a hayat veren Jodie Foster, GQ'ya röportaj verdi.
Ünlü isim, dramatik bir boğulma sahnesi çektikten sonra bir serbest dalgıcın yüzerek kendisini kurtarmak zorunda kaldığını açıkladı.
"LENS TAKAMADIĞIM İÇİN GÖREMİYORDUM"
"En korkunç gündü" diyen Foster, "Bir tank inşa ettiler. Botlarım ve parkama ağırlık takılmıştı, her şeyde ağırlık vardı çünkü düşmem gerekiyordu. Tamamen karanlıktı ve kontakt lens takamadığım için göremiyordum" dedi.
"DALGICIN GELİP BENİ KURTARMASI GEREKİYORDU"
Ardından sözlerine "Yüzeydeki küçük bir alan dışında her şey kapalıydı, bu yüzden yukarıya çıkış yolunu bulamadım. Üzerimde ağırlık olduğu için denesem bile yapamazdım. Çekimi kestiklerinde, bir serbest dalgıcın gelip beni kurtarması ve yüzeye çıkarması gerekiyordu çünkü bulamıyordum. Panik yaratan bir deneyimdi" diye devam etti.
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