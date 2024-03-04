Joshua Jackson yeni Karate Kid filminin kadrosunda

2024'ün beklenen yapımlarından biri olan yeni Karate Kid filminin hazırlıkları sürüyor. Jackie Chan ve Ralph Macchio'nun ilk kez bir araya geleceği filmin yönetmenliğini Jonathan Entwistle üstlenecek.

dul annesiyle birlikte Los Angeles'ın Reseda mahallesine taşınan New Jerseyli genç Daniel LaRusso'nun hikayesini anlatan Karate Kid'in yeni versiyonuna Joshua Jackson katıldı.

13 Aralık 2024'te vizyona girmesi beklenen filmdeki rolü henüz belli olmayan Joshua Jackson, en son 2015 yapımı "Sky" adlı filmde başrol oynamıştı.