JP Morgan’dan açıklama: Türkiye’deki faaliyetlerimizi büyüteceğiz

Sermaye piyasalarını yakından ilgilendiren açıklamayı JP Morgan yaptı.

3 Temmuz 2015 yılından bu yana sermaye piyasası faaliyetinde bulunmayan şirket, faaliyet izninin iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

JP Morgan bu nedenle yaptığı açıklamada “Faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik olarak başlatılan süreç, esas itibarıyla uzun süredir fiilen herhangi bir faaliyeti bulunmayan şirketin mevcut hukuki statüsünün bu fiili durumla uyumlu hale getirilmesine yöneliktir ve ilgili konuya ilişkin karar geçtiğimiz yıllar içerisinde SPK ile

yapılan görüşmeler neticesinde alınmıştır. Bu çerçevede ilgili kararın ülkemizdeki güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.” ifadesini kullandı.

BANKACILIK FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Kuruluştan yapılan açıklamanın devamında, bankacılık faaliyetlerine aralıksız devam edildiği de belirtildi.

Açıklamada “SPK'ya yapılacak başvurunun ve şirketin aracı kurum statüsünün sona ermesinin JPMorgan Chase grubunun Türkiye 'de yürütülen diğer faaliyetlerinin sona ermesi, sınırlandırılması veya Türkiye'den çekilmesi anlamına gelmediğini özellikle belirtmek isteriz. Nitekim, Şirket ile JPMorgan Chase Bank, N.A., Merkezi Columbus, Ohio, İstanbul Türkiye Şubesi ("JPMorgan İstanbul Şubesi") hukuken ayrı kuruluşlar olup, faaliyet izninin iptaline ilişkin süreç yalnızca Şirket'i ilgilendirmektedir. JPMorgan İstanbul Şubesi'nin Türkiye'de yürüttüğü bankacılık faaliyetleri söz konusu süreçten herhangi bir şekilde etkilenmemekte olup, JPMorgan İstanbul Şubesi Türkiye'deki faaliyetlerine mevcut şekliyle ve kesintisiz olarak devam edecektir.” denildi.

JP MORGAN TÜRKİYE’DEN BÜYÜME KARARI

11 yıldır aracı kurum faaliyeti göstermeyen JP Morgan, Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerini de büyütme kararı aldığını duyurdu.

Kurumun açıklamasında “JPMorgan İstanbul Şubesi yakın zaman Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı almış olup, bu yönde gerekli çalışmalar ilgili yasal otoriteler ile koordineli bir biçimde devam etmektedir. Dolayısıyla, daha önce yayımlanan duyuru, JPMorgan Chase grubunun Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlandırılmasına veya Türkiye'den çıkışına ilişkin olmayıp, yalnızca uzun süredir hiçbir faaliyeti bulunmayan Şirket'in aracı kurum faaliyet izninin iptaline yönelik süreçle sınırlıdır.” değerlendirmesi yer aldı.