"Jrokez" lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Ünlü yayıncı "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

"Jrokez" lakaplı ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşerek hayatını kaybetti. 

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...