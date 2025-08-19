"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı
"Jrokez" lakaplı 29 yaşındaki sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Genç yayıncının cenazesi memleketi Mersin'e getirildikten sonra bugün Muğdat Camii'nde düzenlenen törenle, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze tabutu, Dalgakıran'ın tutkusunu simgeleyen Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı.
