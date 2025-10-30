JSGA atamalarında yeni dönem: Sınav şartı kaldırıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) yetiştirilemeyen sınıf ve branşlarda diğer üniversitelerden eğitim alan öğrencilerin, teğmen ve astsubay çavuş olarak atanmaları için yapılan yeterlilik sınavı şartı kaldırıldı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle 27 Mayıs 2018 tarihli ilgili yönetmeliğin 17'nci maddesi güncellendi.

YETERLİLİK SINAVI ŞARTI ARANMAYACAK

Buna göre, bu kapsamdaki öğrencilerin, ilgili fakülte veya yüksekokulu başarıyla tamamlamaları halinde, teğmen veya astsubay çavuş olarak atanabilmeleri için JSGA tarafından yapılacak yeterlilik sınavı şartı aranmayacak.

MEZUN OLDUKLARINDA ATANACAKLAR

Öğrenciler mezun oldukları gün, aynı zamanda teğmen veya astsubay çavuş olarak atanacak.

Değişiklik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.