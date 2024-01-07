Jülide İskenderoğlu kimdir? AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu'nun biyografisi

Jülide İskenderoğlu, 1974 yılında Balıkesir dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.



Siyasî hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde başladı. 2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yönetiminde görev aldı ve daha sonra sırasıyla; AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmasını takiben yapılan kongrede seçilerek İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam etti.



2015 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25, 26. ve 28. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı oldu.



24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi.



4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde tekrar MKYK Üyesi seçilmiş, MYK Üyesi görevine getirilerek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Aralık 2017 ile Mart 2021 tarihleri arasında AK Parti Kadın Kolları Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerini yaptı.



AK Parti MKYK üyesi olan İskenderoğlu, aynı zamanda Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı ve İl Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerini de yürütmektedir.



Jülide İskenderoğlu, evli ve 1 çocuk annesidir.