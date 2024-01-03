Juristokrasi ne demek? İşte juristokrasi hakkında bilgiler

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararını görüştü. Daire, “AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyerek, karara uyulmamasını kararlaştırıldı. “AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırdı. AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğunu kaydetti. İşte, juristokrasi hakkında bilgiler...

Juristokrasi ne demek? İşte juristokrasi hakkında bilgiler

Yargıçlar yönetimi ya da "yargıçlar iktidarı" anlamına geldiği bilinen bir hukuk felsefesi ve siyaset bilimi terim olan jüristokrasi ile ilgili ayrıntılar...

JURİTOKRASİ NE DEMEK?

Jüristokrasi, yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır.

Demokrasiye zıt bir kavramdır. Oligarşik bir yönetim biçimidir. Jüristokrasi, fonskiyon gaspı ile de tanımlanmaktadır.

Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen juristokraside yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ön plana çıkar ve yargıçların yorumları ile şekillenen kanunlar ile ülke yönetilmeye çalışılır.

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