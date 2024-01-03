Juristokrasi ne demek? İşte juristokrasi hakkında bilgiler

Yargıçlar yönetimi ya da "yargıçlar iktidarı" anlamına geldiği bilinen bir hukuk felsefesi ve siyaset bilimi terim olan jüristokrasi ile ilgili ayrıntılar...



JURİTOKRASİ NE DEMEK?



Jüristokrasi, yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır.



Demokrasiye zıt bir kavramdır. Oligarşik bir yönetim biçimidir. Jüristokrasi, fonskiyon gaspı ile de tanımlanmaktadır.



Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen juristokraside yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ön plana çıkar ve yargıçların yorumları ile şekillenen kanunlar ile ülke yönetilmeye çalışılır.

