Juventus-Galatasaray maçını izlerken kalbine yenildi

Galatasaray'ın Juventus'u elediği Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş karşılaşmasını evinde izleyen bir kişi, kalbine yenildi.

Olay Antalya'da yaşandı. Gazipaşa ilçesinde Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan 63 yaşındaki Ömer Din, Juventus-Galatasaray maçını izlediği sırada fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Din'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve doktorun yaptığı incelemede, Ömer Din'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Din'in cenazesinin memleketi Tokat'a gönderileceği, yarın öğle namazını müteakip Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.