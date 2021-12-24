Kaan'ın ölümüne neden olan alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 11 Ağustos gecesi Mehmet Ali Şahin (24) yönetimindeki otomobil, Necati Kaan Şahin (20) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

HAYALİ OLAN TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMIŞTI



Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.



SÜRÜCÜ 1.33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Evinin önünde bekçiler tarafından yakalanan Mehmet Ali Şahin gözaltına alındı. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Şahin, tutuklandı.

Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın 26 Kasım'da görülen duruşmasında sanık Şahin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bugün karar duruşması öncesi Necati Kaan Şahin'in annesi Nermin Şahin, babası Mustafa Şahin, yakınları ve çok sayıda vatandaş Biga Adliyesi önünde, 'Kaza değil, cinayet' pankartları açarak, “Hak, hukuk, adalet, kaza değil, cinayet' sloganları attı.



Mahkeme sanık Mehmet Ali Şahin'i 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



“OLASI KAST İLE YARGILANMASINI İSTİYORUZ”



Karar sonrası açıklama yapan avukat, " Bu karar vicdanı rahatlatacak bir karar değildir. Olası kast ile yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. İstinaf Mahkemesi’ne başvuracağız. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğiz. 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı, ertelenmemek, paraya çevrilmemek üzere verilmiş bir karar" dedi.



“KARARI KİMSENİN VİCDANI UYGUN GÖRMEYECEKTİR”



Baba Mustafa Şahin, "Mücadelemizi bırakmadık, takip edeceğiz. Katil en yüksek cezayı alacak. Bunun cezası 3 yıl 4 ay değildi. Kararı uygun görmüyoruz. Kimsenin vicdanı da bunu uygun görmeyecektir. Olası kast ile yargılanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.