Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda araç kazası nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.
Kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında bir süre yapılamadı.
