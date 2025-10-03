Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda araç kazası nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Metro 'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş- Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında bir süre yapılamadı. 

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...