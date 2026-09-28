Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza. Seferler iptal edildi
28.09.2026 09:33
Anadolu Ajansı
Seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.