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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza. Seferler iptal edildi

28.09.2026 09:33

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza. Seferler iptal edildi
Anadolu Ajansı

Seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

NTV - Haber Merkezi
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldi.

 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.