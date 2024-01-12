Kabataş-Bağcılar tramvay hattında çalışma

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin saat 23.00’ten itibaren Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.



Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz saat 23.00’ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir.” bilgisi paylaşıldı.



Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00’da sona eriyor.