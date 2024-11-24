Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

İstanbul'da  Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Arızanın yaklaşık 30 dakika sonra giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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