Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.
Arızanın yaklaşık 30 dakika sonra giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.
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