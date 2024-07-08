Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Vatandaşlar sefer yapılan duraklara yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Tramvayın geçmediği Haseki ve Fındıkzade durakları şeritlerle kapatıldı.



Bazı vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi.

