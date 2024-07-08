Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesiyle bir süre aksayan seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

Metro 'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar sefer yapılan duraklara yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Tramvayın geçmediği Haseki ve Fındıkzade durakları şeritlerle kapatıldı.

Bazı vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi.

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