Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Vatandaşlar sefer yapılan duraklara yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Tramvayın geçmediği Haseki ve Fındıkzade durakları şeritlerle kapatıldı.
Bazı vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi.
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