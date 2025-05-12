Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler kısa süreli aksadı.

Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza

T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı.

Metro 'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...