Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler kısa süreli aksadı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.
Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.
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