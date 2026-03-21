Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza

21.03.2026 12:43

Son Güncelleme: 21.03.2026 13:55

Anadolu Ajansı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler arıza nedeniyle bir süre Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. (Foto: Arşiv)

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksamalar yaşandı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi.

 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

 

Seferlerdeki aksamaların ray hattından kaynaklanan bir problemden dolayı yaşandığı öğrenildi.

 

Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

