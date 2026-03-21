Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza: Seferlerde aksama yaşanıyor

21.03.2026 12:43

Anadolu Ajansı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. (Foto: Arşiv)

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

 

Seferlerdeki aksamaların ray hattından kaynaklanan bir problemden dolayı yaşandığı öğrenildi.

