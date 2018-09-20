İstanbul Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde bulunan 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Ortaköy Çırağan Caddesi'ndeki lisenin yanında bulunan ve tadilat yapıldığı belirtilen binanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.



Bunun üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde tadilat halindeki 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktı. Yangına Beşiktaş, Beyoğlu ve İstinye itfaiyeleri müdahale ediyor. Olay yerine Kadıköy itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı." denildi.



Açıklamada, yangın dolayısıyla okul ve öğrenciler açısından risk bulunmadığı bildirildi