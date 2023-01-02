Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı Fulya ve Yıldız istasyonları açıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy-Yıldız istasyonlarının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili ve CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve davetliler katıldı. İmamoğlu açılış konuşmasının ardından Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı'nın Fulya ve Yıldız İstasyonlarında yolculuk yaptı.

İmamoğlu, yeni yıla 1 Ocak’ta açtıkları Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, bugün hizmete aldıkları Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız metro hattı ve 6 Ocak’ta vatandaşların kullanımına sunulacak Dudullu-Bostancı metro hattı ile “Merhaba” dediklerini aktardı.

3 hizmetin toplam yatırım bedelinin 20 milyar lira olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Sağlıklı bir yöntemle yatırım yapmayan ve İstanbulluların parasını sağlıklı bir biçimde harcamayan, İstanbulluların gönlünü kazanamaz” dedi.

Göreve geldikleri an itibariyle, İBB içerisindeki “tükenmişlik sendromuna” son verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “İsraftan arınmış bütçemizle, kesinlikle partizanlıktan uzak, liyakate dayalı bir yönetim anlayışıyla, enerjimizle, İstanbullunun parasını yönettiğimizin farkında olan bir ahlaklı, erdemli tutumla, doğru ve özenli iş yapma becerimizle, İstanbul'da metro üretimine hem hız kattık hem de kalite kattık. Planı, projesi, finansmanı tamamlanmadan başlatılmış bu işleri, kaderine terk edilmiş metro inşaatlarını devraldığımız andan itibaren 10 metro inşaatını aynı anda harekete geçirerek, dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora da İstanbul halkı adına imza attık. Bizden önceki 25 yıl boyunca yıllık metro imalatının bugün itibariyle 2,5 katının da üstüne çıktık, 3 katına doğru gidiyoruz” bilgilerini paylaştı.

Kendilerinin ulaştığı seviyenin de İstanbul’un kaybettiği yılları telafi edemeyeceğine dikkat çeken İmamoğlu, iktidar kanadından gelen engellemelerin bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizdi.



TOPLAMDA 19 İSTASYONU OLACAK



Konuşmalar ve kurdele kesiminin ardından perona inen heyet, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız kesiminde hizmet verecek treni deneyimledi.



Kabataş-Mahmutbey hattının toplam uzunluğu 24,5 kilometre. 19 istasyondan oluşan hat, tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip olacak.

Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinden geçecek olan hat; Kabataş İstasyonu’nda, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı ile Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’na entegre olacak.

Yenikapı-Mecidiyeköy Hattı’ndan da söz konusu hatta entegrasyon sağlanacak. Karadeniz Mahallesi İstasyonu’ndan Habibler-Edirnekapı-Topkapı Hattı da entegrasyon noktalarından biri.

Son entegrasyon ise Mahmutbey İstasyonu’dan Otogar-Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyat Metro Hattı ile olacak.

