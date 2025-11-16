Kabataş metro inşaatında göçük: İki gözaltı

Dün akşam, Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. katındaki iskelede çökme sonucu yaralanan bir işçi hayatını kaybetti.

Yaralanan iki işçinin hastanedeki tedavileri tamamlandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, dün saat 20.50 sıralarında istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıp açılmasına bağlı olarak iskele çökmesi meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.