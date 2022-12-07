Kabataş tramvayı arıza yaptı: Seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arızadan dolayı seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.

Metro İstanbul'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.