Kabataş tramvayına otobüs çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı, yolcular kazayı yara almadan atlattı.



Karaköy istikametine sefer gerçekleştiren tramvay ile Kabataş yönüne gitmek üzere kavşaktan sola dönmeye çalışan 34 HO 1939 plakalı İETT otobüsü, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı-Mimar Sinan Üniversitesi durağında çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, Karaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Tramvay olay yerinden götürüldü. Hasar gören otobüsün kaldırılması için çalışma yapılıyor.

