Kabatepe-Gökçeada feribot hattına 16 ek sefer

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., 25 Ağustos Pazar günü Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı 16 feribot seferi ilave etti.

Kabatepe-Gökçeada feribot hattına 16 ek sefer
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Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu.

Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan şirketten yapılan açıklamada, hafta sonu ve yaz tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 04.00, 05.00, 06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği bildirildi.

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