Kabatepe-Gökçeada feribot hattına 16 ek sefer

Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan şirketten yapılan açıklamada, hafta sonu ve yaz tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 04.00, 05.00, 06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği bildirildi.