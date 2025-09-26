Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.



Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.