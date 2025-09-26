Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.
Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.
