Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan nedeniyle Kabatepe- hattında sefer yapılamayacak.

Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

