Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturması: 7 öğrenciye 3 yıla kadar hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2'si tutuklu 7 öğrenci hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

NTV Haber - DHA 26.02.2021 - 13:30

Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturması: 7 öğrenciye 3 yıla kadar hapis istemi

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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

29 Ocak'ta rektör protestoları sırasında yaşanan olayla ilgili, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

2'si tutuklu 7 öğrenci ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek''le suçlandı.

Grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri, ancak 2 şüphelinin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri iddianamede yer aldı.

İddianame kabul edilirse öğrenciler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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