Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturması: 7 öğrenciye 3 yıla kadar hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

29 Ocak'ta rektör protestoları sırasında yaşanan olayla ilgili, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.



2'si tutuklu 7 öğrenci ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek''le suçlandı.



Grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri, ancak 2 şüphelinin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri iddianamede yer aldı.



İddianame kabul edilirse öğrenciler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.