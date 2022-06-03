Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan Atatürk’ün Kabe fotoğrafının üzerine montajlanmış fotoğrafı üzerine soruşturma açıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.06.2022 - 13:29

Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma

’ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafının, Kabe üzerine konumlandırılmış şekilde görselinin paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Savcılık, şüpheli hakkında "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Savcılık ayrıca şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

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