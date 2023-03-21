Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

"HERKES ÇOK KORKTU"

Yolculardan Sina Amiri, "Kaptan anons yaptı her şey normal diye. Yarım saat sonra dönmeye başladık. Herkes çok korktu" dedi.

Yolculardan Sanaz Erfanian ise "Teknik bir sorun olduğu belliydi ama o şekilde yola çıktık. Yarım saat sonra da döndük. Ufak çocuklar da vardı ve çok korktuk" ifadelerini kullandı.