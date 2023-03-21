Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İran merkezli Ata Airlines'ın İstanbul-Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kabin basıncı arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Ata Airlines'in TBZ 6620 sefer sayılı Airbus A320-231 tipi yolcu uçağı, saat 16.15'te 'ndan 'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı.

Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

İznin verilmesinin ardından , Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi.

Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı - 1

"HERKES ÇOK KORKTU"

Yolculardan Sina Amiri, "Kaptan anons yaptı her şey normal diye. Yarım saat sonra dönmeye başladık. Herkes çok korktu" dedi.

Yolculardan Sanaz Erfanian ise "Teknik bir sorun olduğu belliydi ama o şekilde yola çıktık. Yarım saat sonra da döndük. Ufak çocuklar da vardı ve çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı - 2

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