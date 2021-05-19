Kabin sapığı tutuklandı

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde dün öğle saatlerinde cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi.



Genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı. Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. (38) olduğu belirlendi. Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi.

Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.