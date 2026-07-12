Kabine Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi , iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı, saat 15.30'da başladı. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor.

Toplantının en önemli başlıklarından birinin, Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Toplantıda, zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye 'nin savunma sanayii alanındaki iş birlikleri ve yayımlanan Ankara Bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, CAATSA yaptırımları ve S-400 Hava Savunma Sistemi'nin 3'üncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlık ise terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmeler ile terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman Meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında.

Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.