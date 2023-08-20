Kabine Beştepe'de toplanıyor

Yeni haftada Ankara'nın güncemi oldukça yoğun. Gündemde, memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadele ele alınacak.
Beştepe'deki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n 6 buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Sunum yapması beklenen bir diğer isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... Masada, enflasyonla mücadele ve para sıkılaştırma süreci olacak.
Son günlerde iş dünyasının kredilere ulaşım konusunda dile getirdikleri şikayetlerin de kabinede ele alınması bekleniyor.
KKTC YOL GERİLİMİ
Kabinede dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. KKTC'de BM ile yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerilimi ele alınacak.
Türkiye'nin uluslararası arenada atabileceği adımlar konuşulacak.
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması girişimleri ve Rusya'nın Karadeniz'de Türk gemisine yönelik baskını da kabinenin gündeminde yer alacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak.
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kabine
- Recep Tayyip Erdoğan