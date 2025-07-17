Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci ve dış gelişmeler.

Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Toplantının ana gündemi Terörsüz süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulacak komisyon ve sahadaki son durum ele alınacak. 

SURİYE'DEKİ SON DURUM

toplantısında Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, İsrail’in Suriye’yi bombalaması ve SDG süreci başlıklar arasında yer alıyor. 

ORMAN YANGINLARI

Ülkenin birçok bölgesinde arka arkaya yaşanan orman yangınları da toplantıda ele alınacak. 

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