Kabine bugün toplanıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası orta doğuda tırmanan gerilim. İran'ın İsrail'e misilleme beklentisi.

3 haftalık aranın ardından toplanacak Kabinede ana gündem başlığı, Ortadoğu'da artan ateş olacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

İran'ın, İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları ele alınacak.

Türkiye'nin bölgedeki ateşi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek.



ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI GÜNDEMDE



Kabinenin bir diğer başlığı geçen hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak.

ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden artan tansiyonu düşürmek için bundan sonra atacağı diplomatik adımlar da Kabinede konuşulacak.

Terörle mücadelede kabinenin değişemeyen başlıklarından.

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenenlenen ve 25 hedefin imha edildiği operasyon kabinede konuşulacak.

Yeni operasyonlara ilişkin adımlar da değerlendirilecek.



KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir süredir denetimler sürüyor.

Kabinede hem bu denetimlerin hem de enflasyonla mücadelenin konuşulması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrasında kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

