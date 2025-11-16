Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri uçağın düşmesi, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomide yaşanan gelişmeler ve Gazze ile Suriye'deki son durum ele alınacak.

UÇAK KAZASI

20 askerin şehit olduğu uçak kazasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) bir ekip görevlendirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ekibin yaptığı çalışmalar, topladığı deliller ve ilk tespitlerine ilişkin kabineye ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımlar da kabinenin gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Terör örgütü PKK, silah bırakma kararı alıp Türkiye'den çekildiğini duyurmuştu. Kabinede sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.

EKONOMİDE SON DURUM

Ekonomide yaşanan son gelişmeler de gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

GAZZE'DE SON DURUM

Ateşkesin ardından Gazze'de süren insani krizin yanı sıra Suriye'deki son durum da masada olacak.

Toplantını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.