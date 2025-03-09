Kabine bugün toplanıyor | Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'deki son çatışmalar olacak. (Haber: Ahmet Örsoğlu)
Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ
Gündemde hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.
İmralı'dan gelen çağrıya terör örgütü PKK'nın ateşkesle karşılık vermesi ve çağrının kamuoyundaki yankıları kabinede ele alınacak.
Terör örgütünün silah bırakma süreci, bu sürecin gözlemlenmesi, olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Kabinede ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek. Ramazan ayında fahiş fiyatla mücadeleye dair atılan adımlar masada olacak.
Enflasyonun seyri ve ve bu alanda atılacak yeni adımların detaylandırılması bekleniyor.
SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR VE GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ
Dış politikada en önemli başlık Suriye. Son günlerde devrik lider Esad destekçileri ile yaşanan çatışmalar sürüyor.
Özellikle Lazkiye şehrindeki çatışmalar ve Türkiye'nin süreci takibi kabinede değerlendirilecek.
Kabinede Gazze'deki ateşkes sürecinin de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapacak.
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