Kabine bugün toplanıyor | Gündemde hangi konular var?

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ



Gündemde hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.



İmralı'dan gelen çağrıya terör örgütü PKK'nın ateşkesle karşılık vermesi ve çağrının kamuoyundaki yankıları kabinede ele alınacak.



Terör örgütünün silah bırakma süreci, bu sürecin gözlemlenmesi, olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER



Kabinede ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek. Ramazan ayında fahiş fiyatla mücadeleye dair atılan adımlar masada olacak.



Enflasyonun seyri ve ve bu alanda atılacak yeni adımların detaylandırılması bekleniyor.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR VE GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Dış politikada en önemli başlık Suriye. Son günlerde devrik lider Esad destekçileri ile yaşanan çatışmalar sürüyor.



Özellikle Lazkiye şehrindeki çatışmalar ve Türkiye'nin süreci takibi kabinede değerlendirilecek.



Kabinede Gazze'deki ateşkes sürecinin de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.



Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapacak.

