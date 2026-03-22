Kabine bugün toplanıyor. Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından önemli başlıkları görüşmek için bugün toplanıyor.

Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar ının ardından yaşanan gelişmeler görüşülecek. Savaşın yayılım hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırıları kabinede değerlendirilecek.

Öte yandan İran'dan Türkiye'ye atılan ve NATO tarafından imha edilen balistik füzeler de kabinenin gündeminde. Olası risklere karşı alınan hava savunma tedbirleri değerlendirilecek.

Kabinede savaşın ekonomi üzerindeki etkileri de ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sonra petrol fiyatlarındaki yükseliş ve alınabilecek tedbirler masada olacak.

Savaşın enflasyon hedefleri üzerinde yarattığı baskı ve fiyat istikrarının sağlanabilmesi için alınabilecek ek tedbirlerin de konuşulması bekleniyor.

Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki askeri adımlarını da yakından izliyor. Gayri askeri statüdeki adalara silah sevk etme kararı sonrası Türkiye'nin atacağı olası adımların kabinede görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu sonrası hukuki adım beklentisi var. Olası yasal adımların da görüşülebileceği değerlendiriliyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.