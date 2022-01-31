Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi maddeler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, ekonomi ve artan vakalar olacak.

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 06:51

Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi maddeler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğunlukla dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak. 

Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşme ve Doğu Akdeniz'deki son durum ön planda olacak. 

Ekonomideki gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. 

ARTAN VAKA SAYILARI

Toplantıda corona virüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirilecek. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...