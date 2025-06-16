Kabine bugün toplanıyor: Masada neler var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı olacak.
Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.
Toplantının ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı olurken, Türkiye ekonomisine potansiyel etkileri ve enflasyon üzerindeki yansımaları masaya yatırılacak.
Ayrıca savaşın etkileri üzerine bakanların sunum yapması bekleniyor.
KAMU İŞÇİSİ ZAM PAZARLIĞI
Öte yandan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş zamlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ele alınacak.
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