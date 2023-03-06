Kabine deprem ve seçim gündemiyle toplanıyor

SEÇİM TARİHİ İÇİN GÖZLER 10 MART'TA



Kabinede ele alınacak bir diğer önemli başlık ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti.



Seçimlerin bu tarihe çekilebilmesi için 2 yöntem var..

Birincisi Meclisin karar alması. İkinci ise Cumhurbaşkanı'nın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilenmesi kararını vermesi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci yolu izleyerek 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını alması bekleniyor.



İYİ Parti bundan sonra ne yapacak? Haberi Görüntüle Kabine'de terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantının 15.00'te başlaması bekleniyor.