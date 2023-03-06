Kabine deprem ve seçim gündemiyle toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 11 ili vuran deprem ve seçim sürecinin Kabine'nin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

Kabine deprem ve seçim gündemiyle toplanıyor
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, "deprem" gündemiyle toplanıyor.

Beştepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, 11 ili vuran deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz Haberi Görüntüle

Kalıcı konutların inşası tamamlanan kadar oluşturulacak konteyner kentler, altyapı çalışmaları ve inşa edilecek konutların projeleri ele alınacak. Bakanların, bu başlıklarda sunum yapması bekleniyor.

soruşturmaları ve fahiş kira artışları da 'nin gündeminde olacak.

Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma
Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma Haberi Görüntüle

SEÇİM TARİHİ İÇİN GÖZLER 10 MART'TA

Kabinede ele alınacak bir diğer önemli başlık ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

Seçimlerin bu tarihe çekilebilmesi için 2 yöntem var..
Birincisi Meclisin karar alması. İkinci ise Cumhurbaşkanı'nın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilenmesi kararını vermesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci yolu izleyerek 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını alması bekleniyor.

İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?
İYİ Parti bundan sonra ne yapacak? Haberi Görüntüle

Kabine'de terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantının 15.00'te başlaması bekleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...