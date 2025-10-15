Kabine gündeminde neler var?

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında iki haftalık aranın ardından toplanıyor.

Kabine toplantısının en önemli başlığı Gazze olacak. Mısır'daki anlaşmada olduğu gibi ateşkesin uygulanması noktasında da Türkiye aktif rol oynayacak. Bunun için kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının muhataplarıyla yaptığı temaslar üzerinde durulacak.

Toplantının bir diğer gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarının yanı sıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

Ekonomi ve eğitim de kabinede masaya gelecek konular arasında.

12 yıllık zorunlu eğitim süresi de toplantıda ele alınacak.