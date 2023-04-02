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Kabine Pazartesi (3 Nisan) toplanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Gözler takvimde

Kabine toplantısı tarihi yeni haftanın başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen kabine toplantıları ardından alınan karar kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, kabine Pazartesi (3 Nisan) toplanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Pazartesi (3 Nisan) toplanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Gözler takvimde

’ın Başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantıları 15 günde bir yapılmaktadır. Fakat son toplantı 6 Mart'ta yapılmıştı.  

Geçtiğimiz hafta programda yer almayan kabinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak tarihe ilişkin resmi açıklama yapılmadı. 

Kabine Pazartesi (3 Nisan) toplanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Gözler takvimde - 1

TBMM'NİN 27'NCİ DÖNEM 6'NCI YASAMA YILI SONA ERECEK

TBMM'nin 27'nci dönem faaliyetlerinde sona gelindi. İlk kez 6 yasama yılının tamamlandığı 27'nci dönemin son haftasında; pazartesi günü Genel Kurul'da organize sanayi bölgelerine (OSB) ilişkin yasa teklifi görüşülecek. Teklifle, OSB'lerde yapılacak sanayi yatırımlarının hızlandırılması için öncelikle OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler öngörüldü.


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