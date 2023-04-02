Kabine Pazartesi (3 Nisan) toplanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Gözler takvimde

TBMM'NİN 27'NCİ DÖNEM 6'NCI YASAMA YILI SONA ERECEK

TBMM'nin 27'nci dönem faaliyetlerinde sona gelindi. İlk kez 6 yasama yılının tamamlandığı 27'nci dönemin son haftasında; pazartesi günü Genel Kurul'da organize sanayi bölgelerine (OSB) ilişkin yasa teklifi görüşülecek. Teklifle, OSB'lerde yapılacak sanayi yatırımlarının hızlandırılması için öncelikle OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler öngörüldü.



