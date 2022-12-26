Kabine sonrası açıklama | Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT yıl sonuna kadar gündemimizden çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Beştepe'deki toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının son kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

"EYT'Yİ YAKINDA TAMAMLIYORUZ"

Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.

"FIRSATÇILARA İZİN VERMEYİZ"

Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir.

"AMACIMIZ 2024'TE TEK HANELİ ENFLASYON"

Enflasyonu 2023 sonuna kadar yüzde 30'un altına düşürmek istiyoruz. Amacımız 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak.

"YENİ MÜCADELE SAFHASINA GEÇİYORUZ"

Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız. Terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm kaynaklarını tüm altyapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz."

KARADENİZ'DE YENİ DOĞALGAZ REZERVİ



Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.



Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi.

Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

"TÜRKİYE ENERJİDE ORTADOĞU'NUN MERKEZ NOKTASI OLACAK"

Hazar'ın, Akdeniz'in, Ortadoğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız.

Sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizle değil enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız.

Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir.

Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.

GÜBRE VE YEM FİYATLARI

Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz."