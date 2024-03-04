Kabine toplandı: Gündem ekonomi ve seçim güvenliği

Kabine, bugün 2 haftalık aranın ardından toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı saat 15.10'da başladı.
Gündemin en önemli maddesi ekonomi olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle en düşük emekli maaşı ve ikramiyeler yönünden yeni bir düzenleme olmayacağını ifade etmişti. Kabinede ekonominin seyri ele alınacak.
Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.
Şimşek; KDV artış oranları, döviz kurundaki son durum, seçim sonrası dövizin yönü ve kredi kartlarındaki yeni düzenlemeler hakkında kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor.
RAMAZAN ÖNCESİ MARKETLERDE DENETİM
Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi marketlerde fiyat istikrarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et başta olmak üzere gıda fiyatları masada olacak.
SEÇİM GÜVENLİĞİ
31 Mart yerel seçimlerine bir aydan kısa bir süre kaldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesimlerinden seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından atılacak adımlar görüşülecek.
F-16 TEDARİK SÜRECİ
Milli Savunma Bakanlığı, yeni F-16 alımı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda ABD tarafının kabul ve teklif mektuplarının Ankara’ya ulaştığını açıklamıştı.
Kabine toplantısında ABD'den F-16 alım süreci de değerlendirilecek.
MSB'den gelen "Taslak Teklif ve Kabul Mektubunun" ayrıntıları ele alınacak.
YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin devam ettiğini ifade etmişti.
Müfredatta yapılacak değişiklikler ve atamalarla ilgili konuların konuşulması öngörülüyor.
Terörle mücadele ve Gazze'deki son durum kabinenin diğer başlıkları arasında olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek.
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