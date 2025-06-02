Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?

Kabine Beştepe'de toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Toplantı saat 15.30 sıralarında başladı.

Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti.

Bu çerçevede, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve sonrasında silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplatıda ele alınması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak.

Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında yer alıyor.