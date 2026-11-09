Kabine toplanıyor. Emekliye refah payı düzenlemesi ve fon soruşturması ele alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16.00'da toplanacak kabinenin gündeminde; emeklilere refah payı düzenlemesi , fon soruşturması , terörsüz Türkiye süreci ve ABD-İran gerilimi olacak.

Emeklilerin tümüne, enflasyon artışının dışında ilave bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, seyyanen zam ya da refah payı verilmesi gündemde. Bütçe maratonunun ardından hazırlanacak kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Kabine toplantısında bu çalışma ele alınacak.

Toplantıda fon soruşturması na dair ayrıntılar da masaya yatırılacak. Adli boyutunun yanı sıra tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcılara yönelik ara ödemelere ilişkin de detaylar masada olacak.

Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama, güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

İran ile ABD arasında devam eden temas trafiği de kabinede ele alınacak.

Erdoğan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret in yansımaları da toplantıda ele alınacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri COP31 Antalya Zirvesi 'ne ilişkin yol haritasını da gözden geçirecek.