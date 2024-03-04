Kabine toplanıyor: Gündem ekonomi ve seçim güvenliği

SEÇİM GÜVENLİĞİ



31 Mart yerel seçimlerine bir aydan kısa bir süre kaldı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesimlerinden seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından atılacak adımlar görüşülecek.



F-16 TEDARİK SÜRECİ



Milli Savunma Bakanlığı, yeni F-16 alımı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda ABD tarafının kabul ve teklif mektuplarının Ankara’ya ulaştığını açıklamıştı.



Kabine toplantısında ABD'den F-16 alım süreci de değerlendirilecek.

MSB'den gelen "Taslak Teklif ve Kabul Mektubunun" ayrıntıları ele alınacak.