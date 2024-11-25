Kabine toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısı, bugün Beştepe’de yapılacak.

Kabine Toplantısında ilk önemli gündem başlığı ekonomi.

Yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.



Kabine'nin değişmeyen gündem başlıklarından biri terörle mücadele.



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar arttırıldı. Irak sınırındaki kilidin kapatılması içinse operasyonlar sürüyor. Bölgenin tamamen terörden arındırılmasına dönük çabalar Kabine'de görüşülecek.



ABD'den F-16 ile Almanya, İngiltere ve İtalya'dan Eurofighter alım sürecinin de masada olması bekleniyor.



DIŞ POLİTİKA



Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yüksek.



Ukrayna'nın ABD yapımı balistik füzeleri kullanması sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin yeni nükleer doktrini onaylayan bir karara imza attı.

Nükleer tehlikenin bertaraf edilebilmesi adına Türkiye'nin diplomatik çabaları kabinede konuşulacak.



Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkmasının da ele alınması bekleniyor.