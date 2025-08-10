Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Kabine toplantısı yarın gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masaya yatırılacak.

Silah bırakma sürecinde son durum, istihbarat raporları ışığında ele alınacak.

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye Haseke'de düzenlediği konferans da Ankara'nın yakın takibinde.

Suriye yönetimi o konferansı "Ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı'nın ihlali" olarak nitelendirip, SDG ile Fransa'da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını duyurmuştu.

Suriye'de yaşanan bu gerilim, kabinenin gündeminde olacak.