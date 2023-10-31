Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, uzun bir aranın ardından bugün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

Toplantıda, Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

PRİM GÜN SAYISI



Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde.

Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.

Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.



YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE KREDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.



Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.



Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI VE ATEŞKES ÇALIŞMALARI



Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Ankara'nın önceliği, bir an önce ateşkesin sağlanması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.



Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

