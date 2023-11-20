Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.



Kabine'de İsrail'in Gazze saldırıları, ateşkes çabaları ve insani krize karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılacak.



Türkiye'nin İsrail'in saldırıları karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmek için yürüttüğü diplomasi ve atacağı adımlar değerlendirilecek.



Gazze'deki yaralıların ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin de ele alınması bekleniyor.



Ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki son durum ve terörle mücadele de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında.

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